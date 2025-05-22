Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

Около 200 человек отравились газом в Казани

С начала года в Татарстане зафиксировано уже 177 происшествий, связанных с газоснабжением, об рассказали PROKAZAN в Жилинспекции Татарстана. Девять человек погибли от отравления угарным газом, в том числе — судья из Камского Устья. Только за май — десятки вызовов аварийных служб, один хлопок газа, пожары и угрозы взрыва. Эксперты напоминают: ответственность за безопасность в домах несут сами жильцы. Что нарушают чаще всего и как не стать следующей жертвой — в материале PROKAZAN.

Газ в доме: кто отвечает за безопасность и почему продолжают гибнуть люди

Газ — одна из самых распространённых причин бытовых трагедий. Он незаметен, но смертельно опасен при малейших нарушениях правил эксплуатации. В Татарстане с начала 2025 года зарегистрировано 177 происшествий на объектах газоснабжения, из которых 24 случая отравления угарным газом закончились 9 смертями. И это — только по официальным данным.

Кто отвечает за оборудование в квартире?

«Газ — зона повышенного риска. Если собственники прячут трубы, зашивают вентиляцию и используют плиту как обогреватель — это прямой путь к трагедии», - рассказали в пресс-служба Жилинспекции Татарстана корреспонденту PROKAZAN.

Согласно Жилищному кодексу РФ, за состояние газового оборудования внутри квартиры отвечает сам собственник. Это означает, что:

Авто фото: МЧС по РФ

жильцы обязаны следить за исправностью плиты, колонки или котла;

проверять наличие тяги перед включением прибора и во время работы;

регулярно осматривать гибкий шланг на герметичность и целостность;

не загораживать вентиляционные каналы фальш-панелями, шкафами или подвесными потолками.

Плита — не обогреватель. В холодные дни ею нельзя заменять отопление. Это не просто нарушение инструкции, а потенциальная причина накопления угарного газа в помещении.

Что делать при утечке?

Если почувствовали запах газа:

немедленно покиньте помещение;

не включайте и не выключайте электроприборы;

вызовите аварийную службу по номеру 104 или 112;

предупредите соседей.

Самостоятельно устранять утечку категорически запрещено. Это — угроза не только себе, но и всему подъезду или дому.

Авто фото: МЧС по РФ

«Аварийные бригады выезжают не только при утечке, но и при любых ЧП в доме: пожар, хлопок, жалоба на запах. Часто причиной становится не сам газ, а то, как его эксплуатируют», — добавили в Жилинспекции РТ.

Как часто нужно проверять оборудование?

Газовое оборудование подлежит обязательной проверке не реже одного раза в год. По результатам техобслуживания оформляется акт, копия которого должна находиться у собственника.

«Если проверка не проводится вовремя — это уже административное правонарушение. Жильцы вправе требовать актуальный график в управляющей компании или на сайте ООО "Газпром трансгаз Казань"», — напоминают в жилинспекции.

Реальные трагедии

Камское Устье, апрель 2025 года.

34-летняя судья Диляра Сафина погибла в съёмной квартире. Первоначально причиной смерти считался сердечный приступ, но позднее экспертиза установила — отравление угарным газом. В вентиляционном канале квартиры были обнаружены кирпичные обломки, мешавшие выводу продуктов сгорания.

Авто фото: МЧС по РФ

Казань, декабрь 2023 года.

В пятиэтажке на улице Гудованцева произошёл хлопок газовоздушной смеси. Пострадал квартирант 39 лет, доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

Нижнекамск, 2024 год.

Погибла семья из трёх человек — муж, жена и подросток. По предварительной версии, угарный газ накопился из-за заложенной вентиляции в санузле и неисправности газовой колонки.