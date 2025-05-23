В Казани появились пять новых улиц: в честь писателей, художника и певицы
В Советском районе Казани присвоили имена пяти новым улицам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Все они названы в честь выдающихся деятелей культуры и искусства, внесших вклад в развитие Татарстана и всей страны.
Усман Бакиров — детский писатель, заслуженный работник культуры ТАССР, участник Великой Отечественной войны.
Софья Радзиевская — советская детская писательница и переводчица.
Шаукат Идиятуллин — татарский писатель и народный поэт, автор книг для детей.
Гайша Рахманкулова — живописец, народный художник Татарстана.
Зюгра Байрашева — певица, педагог, народная артистка ТАССР.
Нововведение отражает стремление сохранить память о значимых фигурах татарской культуры и передать эту память новым поколениям.
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