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В Казани стартовала акция поддержки выпускников перед экзаменами

В Казани началась акция, посвящённая поддержке ...

пресс-служба мэрии Казани

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В Казани началась акция, посвящённая поддержке школьников перед государственной итоговой аттестацией. Об этом сообщили в мэрии города.

На улицах города и в пунктах проведения экзаменов разместили 84 таблички с мотивирующими фразами. Эти послания призваны поддержать выпускников в важный период их жизни, напомнив о вере в себя и необходимости сохранять уверенность.

Как подчёркивают организаторы, каждая фраза на табличке — это не просто слова, а искреннее пожелание успеха, способное поднять настроение и придать сил.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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