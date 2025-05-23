В Казани стартовала акция поддержки выпускников перед экзаменами
пресс-служба мэрии Казани
В Казани началась акция, посвящённая поддержке школьников перед государственной итоговой аттестацией. Об этом сообщили в мэрии города.
На улицах города и в пунктах проведения экзаменов разместили 84 таблички с мотивирующими фразами. Эти послания призваны поддержать выпускников в важный период их жизни, напомнив о вере в себя и необходимости сохранять уверенность.
Как подчёркивают организаторы, каждая фраза на табличке — это не просто слова, а искреннее пожелание успеха, способное поднять настроение и придать сил.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец