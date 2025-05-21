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«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков рассказал всю правду о нарушениях
В Казани разгорается скандал вокруг школы-интер...

Личный архив Павла Шмакова

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В Казани разгорается скандал вокруг школы-интерната «СОлНЦе». Прокуратура города потребовала закрыть учебное заведение из-за множества нарушений, выявленных в состоянии здания. Иск, поданный еще в феврале 2025 года, ставит под вопрос не только дальнейшую работу школы, но и безопасность сотен детей, которые там учатся и живут. Между тем, директор школы утверждает, что проблемы известны давно, а попытки их решить упираются в бюрократические и административные барьеры. Что происходит с «СОлНЦем», почему дело дошло до крайности – в материале PROKAZAN.

Основные проблемы школы «СОлНЦе»

Школа-интернат «СОлНЦе» получила свое здание в 2019 году, расположенное на улице Кави Наджми. Однако уже после передачи помещения в эксплуатацию специалисты Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения. В числе самых значимых — неправильно спроектированный спортивный зал, расположенный на четвертом этаже здания, что противоречит требованиям безопасности и создает угрозу для учеников.

Кроме того, в столовой обнаружили грубые нарушения санитарных норм: окно для приема грязной посуды и выдачи чистой оказалось одним и тем же, что недопустимо с точки зрения гигиены. Такие условия напрямую влияют на здоровье детей и качество питания, особенно учитывая, что школа является интернатом и многие учащиеся питаются именно здесь.

Автор фото: Про город

В 2023 году эти же вопросы уже поднимались в суде. Однако, по данным прокуратуры Вахитовского района, с тех пор ни администрация школы, ни исполнительный комитет города не предприняли должных мер для устранения выявленных нарушений.

Что говорит руководство школы?

Директор «СОлНЦа» Павел Шмаков рассказал свою позицию корреспонденту PROKAZAN. По его словам, проблемы со зданием возникли еще на этапе проектирования и строительства, и руководство школы неоднократно обращалось к городским властям с просьбами о помощи, но сталкивалось с бездействием.

«Нам говорили молчать и не поднимать шум, — рассказывает Павел Шмаков. — Мы приглашали компанию, строившую здание, для устранения протечек — они приезжали, делали ремонт, но проблемы возвращались. Со столовой ситуация такая же: нарушения были с самого начала, но мы не могли обращаться в СМИ и прокуратуру, иначе меня бы сняли с должности», - говорит Павел Шмаков корреспонденту PROKAZAN.

Автор фото: Про город

Директор подчеркивает, что школа муниципальная и не имеет собственных средств для ремонта. Все решения зависят от руководства города и республики. Он также напомнил, что здание школы построено по распоряжению главы Татарстана Рустема Минниханова шесть лет назад, а столовая — в 2019 году.

«Школа показывает отличные результаты, у нас много призеров олимпиад и спортивных достижений. Но чтобы устранить технические проблемы, нужна воля и ответственность городских властей», — отметил Павел Шмаков.

В чем суть конфликта?

По словам директора, городские службы часто игнорируют проблемы школы. Например, регулярные нарушения правил парковки у здания со стороны сотрудников прокуратуры и УФСИН, на что жалуются представители школы, но, со слов Шмакова, меры не принимаются.

Кроме того, директора разных школ подвергают незаконным административным требованиям — например, недавно всех директоров школ обязали проходить тестирование на детекторе лжи.

Автор фото: Про город

«Это сто процентов было незаконно. Но нас всех обязали пройти детектор лжи», - рассказала Павел Шмаков.

Павел Шмаков уверен: если снова удастся достучаться до главы Татарстана Рустама Минниханова, ситуация изменится к лучшему. Он вспоминает пример 2014 года, когда при вмешательстве главы республики школьные проблемы решились в течение месяца.

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