В Казани врачи спасли оторванный палец женщины

28-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, забрался на электровышку. Прикоснувшись к проводам, он получил сильнейший удар током — электрический разряд вошёл через руку и вышел в области плеча. Повреждения оказались серьёзными: в районе запястья начался некроз тканей, и рана долго не заживала. Медикам пришлось поэтапно удалять омертвевшие участки. Только после удаления сухожилий удалось остановить развитие инфекции. Чтобы спасти конечность, врачи применили сложный метод — пришили руку к животу пациента, чтобы сформировать кожный лоскут для пересадки. Так она проведёт там около месяца.

Схожая история произошла с 24-летней девушкой. Когда она мыла подоконник, её кольцо зацепилось за выступ, и это стоило ей пальца. Врачи решили не прибегать к полной ампутации. Чтобы сохранить палец, его временно пришили к животу девушки. В течение четырёх недель ткани будут восстанавливаться, а затем хирурги займутся пересадкой кожи и реконструкцией пальца.

Оба пациента ещё не закончили путь восстановления — впереди длительное лечение и новые хирургические вмешательства, пишет телеграм-канал "Наша РКБ".