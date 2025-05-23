ASG презентовал новое издание и концепцию Дворца изящных искусств

В Доме приемов ASG состоялся круглый стол, собравший ведущих специалистов музейного дела, культурологов и философов для обсуждения актуальных вопросов частного коллекционирования и меценатства. Ключевым событием мероприятия стала презентация нового масштабного издания ГК ASG – альбома «От ренессанса до ампира: 300 открытий старых мастеров Большого собрания изящных искусств ASG».

Эта монументальная работа, ставшая результатом труда специалистов Международного института культурного наследия ASG (МИКН) в коллаборации с его главным экспертом – профессором Вадимом Садковым, не просто пополняет научный оборот новыми данными о произведениях искусства, но и, по словам организаторов, продолжает важную тему общественной значимости частной инициативы в сфере культуры. Как отметил генеральный директор ГК ASG invest Роберт Хайруллин, издание является необходимым этапом реализации очередного инновационного проекта компании – создания Дворца изящных искусств ASG в историческом комплексе Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса, 17.

Новое издание: 300 открытий и системный подход

Альбом «300 открытий старых мастеров» представляет собой подробные каталожные статьи о 300 произведениях из Большого собрания изящных искусств ASG (БСИИ ASG). Это результат кропотливой работы по установлению имен авторов и соавторов, уточнению исторических и мифологических сюжетов, датировке, определению места картин в творчестве художников и раскрытию деталей провенанса. Издание объемом свыше 700 страниц развивает идеи, поднятые в предыдущем альбоме «Спасенная красота», подчеркивая ценность частных коллекций и их вклад в сохранение и изучение мирового искусства.

Как пояснила главный редактор издательского центра МИКН Светлана Бородина, особый интерес представляет сам принцип формирования коллекции БСИИ ASG, избранный ее владельцем Алексеем Сёминым – системно-средовой подход: «Главным из этих 300 открытий я считаю этот принцип формирования нашей коллекции – системно-средовой, он уникальный», – отметила она. В отличие от стремления собрать только «громкие» имена, коллекция ориентирована на репрезентацию художественных школ не только по национальному, но и по региональному признаку (харлемская, утрехтская, неапольская), показывая окружение мастеров, их учителей, последователей и учеников. Собрание произведений искусства, насчитывающее сегодня около тысячи картин кисти старых мастеров (и свыше 7 тысяч предметов в целом), продолжает пополняться, несмотря на сложности с ввозом в страну. Как подчеркнул Роберт Хайруллин, мы по-прежнему в качестве стратегической цели нашей деятельности видим пополнение культурной сокровищницы нашей страны.

Дворец изящных искусств: Концепция и будущее

Концепция будущего Дворца изящных искусств ASG предполагает демонстрацию «больших» стилей искусства в пяти императорских залах, воссоздающих атмосферу от петровского барокко до александровского ампира. Важной частью концепции является создание залов, посвященных великим российским меценатам – Строгановым, Юсуповым, Шереметевым, Румянцевым. Выбор этих имен продиктован не только общностью произведений в их коллекциях и собрании ASG, но и историческими связями этих родов с татарским этносом, подтвержденными документально.

Важность меценатства и подвижнический характер деятельности

Участники круглого стола выразили глубокое восхищение масштабом коллекции и деятельностью Алексея Сёмина в целом, видя в ней яркое возрождение традиций российского меценатства.

Директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан Розалия Нургалиева провела прямые параллели с великими собирателями прошлого, такими как И. А. Лихачев. Она подчеркнула, что в современную эпоху, когда приток коллекций с Запада практически прекратился, «господин Семин привез и создал эту совершенно потрясающую коллекцию, отреставрировал комплекс зданий, где предполагается еще один из центров искусствознания. Это, конечно, важно». Она резюмировала: «Такие люди, которые увлечены собирательством, узнаванием, атрибуцией, и созданием пространства, они, конечно сегодня очень нужны».

Впечатления от самой коллекции были не менее яркими. Михаил Яо, кандидат социальных наук из КФУ, поделился своим первым опытом посещения Дома приемов ASG: «Когда меня пригласили в этот музей, сказали, что здесь есть мебель XVII века, ни один мускул на лице у меня не дрогнул, я подумал, что зря собираюсь. Но когда я вошел и увидел, внутри меня прозвучало: «Черт возьми, это же Гвидо Рени».

Михаил Яо также высоко оценил последовательность и упорство ГК ASG в реализации своих проектов: «Чем вы отличаетесь: вы шагаете ступенька за ступенькой, это последовательное движение к созиданию. При этом сопротивление, которое иногда оказывалось вам, не всякий выдержит. Мне кажется, что ваша деятельность носит подвижнический характер. Есть сознание общественной необходимости». В контексте миссии «возвращения» он отметил: «Мы гордимся, что петровский шкаф стоит там, где должен, - в России, хотя 300 лет находился в Европе, будучи заказанным. Это предмет гордости».

Представители музейного и научного сообщества выразили готовность к сотрудничеству. Розалия Нургалиева подтвердила возможность совместных проектов и выставок, а также готовность развивать образовательные программы для подготовки столь необходимых специалистов в области реставрации и искусствознания на базе будущего центра.

Будущие планы

Презентация издания «300 открытий...» и обсуждение концепции Дворца изящных искусств ASG еще раз подчеркнули важность частной инициативы в деле сохранения культурного наследия. Роберт Хайруллин анонсировал в будущем проведение Дней открытых дверей на объекте реставрации по адресу Карла Маркса, 17, чтобы общественность могла своими глазами увидеть процесс возрождения исторического здания. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова подтвердила значимость проекта для города и республики: «Ждем с нетерпением Вашей недели открытых дверей... Когда Рустам Нургалиевич здесь был, сразу дал комментарий, что появится крупный якорный туристический объект в центре».

Таким образом, новое издание ASG станет не только ценным научным трудом, но и зримым свидетельством продолжения масштабной работы по формированию уникальной коллекции, возрождению памятников архитектуры и развитию традиций меценатства, закладывая основу для нового крупного культурного центра в Казани.