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Аномальное начало весны: синоптики предсказали погоду в начале марта

Аномальное начало весны: синоптики предсказали погоду в начале марта

dzen.ru

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Метеорологи прогнозируют необычно живописную и экстремальную погоду на март 2024 года.

Жителей северных регионов Российской Федерации ожидают продолжительные холода, с температурами до минус 30 градусов. В центральной части страны также ожидается заметное похолодание, с температурой до 10 градусов ниже нуля в первой половине месяца. Однако на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале не предвидится сильного похолодания, но готовиться стоит к сильным снегопадам.

Известный синоптик Евгений Тишковец предполагает, что грядущий март будет продолжением зимы с несколькими сильными вторжениями арктического воздуха, вызывающими аномальные морозы. Весна может наступить гораздо позднее обычного.

Поэтому жителям северных и центральных регионов следует быть готовыми к холодному и снежному началу весны, а жителям Дальнего Востока, Сибири и Урала – к обильным снегопадам. Важно следить за прогнозами погоды и принимать меры предосторожности, чтобы избежать негативных последствий экстремальных погодных условий.

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