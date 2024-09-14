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Аномальное бабье лето с 16 сентября: на нас движется рекордная 30-градусная жара

Как сообщают метеорологи, Россия стоит на порог...

informpskov.ru

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Как сообщают метеорологи, Россия стоит на пороге необычайного климатического явления — аномального "бабьего лета". С 16 сентября в стране ожидается рекордная тридцатиградусная жара, которая станет одним из самых заметных и, возможно, приятных отклонений от обычного температурного режима этого времени года.

Этот необычный подъём температуры может быть связан с рядом атмосферных аномалий, включая изменения в атлантических воздушных массах и неожиданное усиление южных ветров. По словам экспертов, такая погода может держаться несколько недель и предоставит россиянам уникальную возможность насладиться неожиданно тёплыми днями.

"Обычно 'бабье лето' характеризуется тёплой, но не чрезмерно жаркой погодой," — комментирует климатолог Андрей Тарасов. — "Температура в районе 20°С считается нормой. Текущие прогнозы в 30°С и выше — это действительно нечто необычное и требует дополнительного анализа."

Теплая погода повлияет на многие аспекты повседневной жизни — от сельского хозяйства, которое получит дополнительное время для сбора урожая, до повседневных прогулок горожан, которые смогут отложить переход на осенний гардероб.

Важно отметить, что такое тёплое "бабье лето" может иметь и свои минусы, в частности, увеличение вероятности лесных пожаров и усиление смога в больших городах из-за отсутствия осадков, которые обычно снижают уровень загрязнения воздуха.

В заключение, этот сезон обещает стать не только испытанием для метеорологов, но и уникальным шансом для жителей России насладиться дополнительными днями лета. Так что не упустите возможность выйти на улицу и вдохнуть полной грудью — ведь осенняя прохлада не за горами!

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