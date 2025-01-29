Аномальная жара ударит уже в феврале: синоптики предупредили россиян о новых сюрпризах

Согласно прогнозам метеорологов, зима 2024–2025 годов в Центральной России будет характеризоваться аномально тёплыми температурами.

Средние показатели превысят климатическую норму на 2–3 градуса, что обусловлено активным влиянием атлантических воздушных масс. Однако такие условия могут сопровождаться частыми оттепелями, дождями и туманами, что приведёт к нестабильному снежному покрову и сложным дорожным условиям.

Рекомендации по подготовке к такой зиме:

Утепление жилья: проверьте состояние крыши, окон и дверей, установите уплотнители для предотвращения утечек тепла.

Изоляция труб: изолируйте водопроводные трубы, чтобы избежать их замерзания при возможных похолоданиях.

Проверка отопительных систем: убедитесь в исправности отопительных приборов и подготовьте альтернативные источники тепла на случай аварий.

Подготовка тёплой одежды: обзаведитесь многослойной, водонепроницаемой одеждой, а также аксессуарами, такими как шарфы, шапки и перчатки, чтобы защититься от холодного ветра и возможных осадков.

Запас продуктов и медикаментов: создайте запас нескоропортящихся продуктов и необходимых лекарств на случай непредвиденных ситуаций.

Следите за прогнозами погоды: регулярно отслеживайте обновления метеорологических служб, чтобы быть готовыми к резким изменениям погодных условий.

Аномально тёплая зима может привести к повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ из-за нестабильных температур и повышенной влажности. Для снижения риска рекомендуется соблюдать гигиену, носить маски в местах скопления людей и укреплять иммунитет с помощью правильного питания и приёма витаминов.

Подготовка к таким климатическим условиям поможет жителям Центральной России комфортно и безопасно пережить зиму, несмотря на её капризы.