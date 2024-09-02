Анастасия Талызина сыграла свадьбу с Сергеем Новосадовым

Анастасия Талызина, 25-летняя актриса, и Сергей Новосад, 30-летний актер, официально стали мужем и женой. Свадьба, которую многие с нетерпением ждали с момента их знакомства на киносъемках, была оглашена самой Анастасией через социальные сети, где она поделилась захватывающими фотографиями с торжества.

Любовь, родившаяся на съемочной площадке

Их история любви началась весьма необычно — на съемках фильма "Я делаю шаг", где их персонажи впервые встретились в финальной сцене фильма. Именно тогда Анастасия и Сергей обменялись своим первым поцелуем, который, как оказалось, заложил фундамент для их будущих отношений.

После завершения съемок пара провела время вместе, гуляя по заснеженным улицам Пскова. "Это было зимой в Пскове — очень красивом городе, очень романтичном и очень снежном. Мы катались с горки, Сережа ловил меня, никого не было на улицах," — делится Анастасия в интервью журналу «OK!».

Их роман продолжил развиваться после возвращения в Москву. "Мы не хотели торопиться. И только после съемок, когда вернулись в Москву, поняли, что не хотим быть друг без друга," — рассказывает Анастасия о том, как они пришли к решению быть вместе.

Свадьба и планы на будущее

Свадебное торжество Анастасии и Сергея прошло в кругу близких друзей и родственников, став ярким событием в их жизни. Пара планирует продолжать работать в кино и театре, а также развивать свои творческие и профессиональные горизонты.

Эта уникальная история любви, начавшаяся с кино и завершившаяся реальной свадьбой, вдохновляет многих своим примером и подтверждает, что иногда судьба пишет сценарии, не хуже любого блокбастера.