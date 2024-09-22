Алсу хочет судиться с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне

Популярная певица Алсу планирует обратиться в суд Лондона для взыскания денежных средств с бывшего мужа Яна Абрамова. Конфликт возник вокруг пентхауса в Лондоне, который был продан несколько лет назад за 8 миллионов фунтов, а его текущая оценочная стоимость достигает 15 миллионов фунтов.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом Shot, ситуация осложнена тем, что недвижимость была продана, возможно, по заниженной цене. Это усложняет положение Яна Абрамова, особенно учитывая, что процесс будет проходить в стране, не особенно благосклонной к российским бизнесменам. Адвокат Абрамова, Александр Добровинский, отметил, что обстоятельства продажи могут быть использованы для обвинения в том, что деньги не были переданы должным образом.

Добровинский также подчеркнул, что для начала дела в Лондонском суде необходимо, чтобы экс-супруг певицы находился в Великобритании. Эта юридическая тонкость может существенно повлиять на ход дела.

Интересно, что до этого уже появлялась информация о том, что Алсу готовится к судебному разбирательству о разделе имущества с Яном Абрамовым. Возможно, это было связано с наличием у певицы гражданства Великобритании, что, как предполагает Добровинский, может сыграть на руку Алсу в суде.

Компликации в этом деле добавляет факт, что Савеловский районный суд в Москве наложил арест на имущество обоих супругов в рамках процесса по разделу совместно нажитого имущества. Абрамов уже выразил свое несогласие с данным решением, подав апелляционную жалобу.

Эта судебная драма обещает быть запутанной и многогранной, учитывая международный контекст и значительные активы, находящиеся в центре спора, пишет vm.ru.