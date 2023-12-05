Актер из «Д’артаньяна и трех мушкетеров» умер в 78 лет

кадр из фильма “Д’Артаньян и три мушкетера” (1978 год)

Актер театра и кино Сергей Кустов скончался на 78-ом году жизни, передали в ria.ru.

О смерти запомнившегося ролью королевского гвардейца, который поспорил с мушкетером Арамисом из-за платка в кинокартине «Д’артаньян и три мушкетера» актера сообщила пресс-служба Первого украинского театра детей и юношества.

Сергей Павлович Кустов начал работать в театре с 1968 года и посвятил ему 55 долгих лет своей жизни.

Наибольшую известность же актеру принесла роль Монтарана в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978 года.

Кустов также сыграл в таких известных фильмах, как "Матильда", "Одесские каникулы" и "Когда плачет коза". Его творчество было высоко оценено коллегами и зрителями, и он оставил свой яркий след в истории украинского и советского кино и театра.