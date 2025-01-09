Яйца для себя продавцы выбирают именно так: запоминайте 2 проверенных способа

Каждый раз, когда вы заходите в магазин за яйцами, перед вами стоит выбор: какие из них выбрать, чтобы они были свежими и качественными?

Продавцы яиц знают тонкости выбора лучших экземпляров и сегодня поделятся своими секретами.

Способ первый: проверка на свежесть

Продавцы яиц используют простой и надежный метод проверки свежести — тест на воду. Для этого они помещают яйцо в глубокую миску с водой. Если яйцо опускается на дно и ложится на бок, это свидетельствует о его свежести.

Если же яйцо остается стоять на одном из концов, но при этом касается дна, оно не такое свежее, но все еще пригодное для употребления. Яйцо, которое всплывает на поверхность, считается несвежим и его употребление может быть небезопасным.

Способ второй: проверка скорлупы и желтка

Другой метод, которым пользуются продавцы, — визуальный осмотр скорлупы и желтка. Качественное яйцо имеет чистую, неповрежденную и матовую скорлупу без трещин. После разбивания яйца важно обратить внимание на желток и белок. Желток должен быть округлым и выпуклым, а белок — прозрачным, без посторонних включений, и плотно обрамлять желток.

Эти два способа проверки яиц являются проверенными и надежными, именно так продавцы выбирают яйца для личного пользования.

В следующий раз, когда вы окажетесь у стойки с яйцами, попробуйте применить эти методы и убедитесь в их эффективности сами!