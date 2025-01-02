Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Яйца для себя хитрые продавцы выбирают только так: запоминайте 2 совета

Выбор свежих и качественных яиц в магазине — за...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Выбор свежих и качественных яиц в магазине — задача, требующая внимания к деталям. Опытные продавцы рекомендуют обращать внимание на два ключевых аспекта: маркировку и внешний вид продукта.

1. Изучите маркировку на упаковке и скорлупе

На яйцах и их упаковке обычно присутствуют специальные обозначения, которые содержат важную информацию о продукте. Понимание этих меток поможет сделать правильный выбор.

Группа по сроку хранения:

  • «Д» (диетические): яйца, реализуемые в течение 7 дней с момента производства.
  • «С» (столовые): яйца, срок хранения которых составляет до 25 дней при комнатной температуре и до 90 дней в холодильнике.

Категория по весу:

  • «В» (высшая категория): вес более 75 г.
  • «О» (отборные): вес от 65 до 74,9 г.
  • «1» (первая категория): вес от 55 до 64,9 г.
  • «2» (вторая категория): вес от 45 до 54,9 г.
  • «3» (третья категория): вес от 35 до 44,9 г.

Эта информация позволяет определить свежесть и размер яиц, что важно для различных кулинарных целей.

2. Оцените внешний вид яиц

Внимательный осмотр яиц перед покупкой поможет избежать приобретения некачественного продукта. Обратите внимание на следующие моменты:

  • Целостность скорлупы: яйца не должны иметь трещин, сколов или других повреждений, чтобы избежать риска попадания бактерий внутрь.
  • Чистота: скорлупа должна быть чистой, без следов помета или грязи, что свидетельствует о соблюдении санитарных норм при производстве.
  • Однородность партии: в упаковке должны находиться яйца одного размера и цвета, что указывает на их сортировку и качество.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать свежие и качественные яйца, которые станут основой для вкусных и полезных блюд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

Как избежать похмелья или быстро от него избавиться: советы казанских врачей

Интересное в Казани

день назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

сетка на вентиляцию против тараканов

Новости Казани

день назад

Главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь

Новости Татарстана

20 часов назад

На пути в Раифу в Татарстане гигантская пробка

утепление балконов и лоджий под ключ в Москве

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ предупредил, придут ли в Татарстан крещенские морозы

Новости Казани

час назад

В казанском ТРК Тандем проводится эвакуация

Новости Казани

22 часа назад

Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

Новости Татарстана

день назад

Сотрудникам «Нэфис Косметикс» подарили просроченные подарки
Новости Казани
день назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

Новости Татарстана

15 часов назад

В Верхнеуслонском районе в ДТП погибли 2 человека

Интересное в Казани

32 минуты назад

Вам захочется это повторить: рассказываем, где провести новогодние праздники в Казани

Новости Казани

15 часов назад

В Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком

Новости Казани

21 час назад

Работавшая всю ночь сигнализация омрачила праздник жителям Казани
В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли
Новости Казани
2 минуты назад

В Казани 2 января каток на «Черном озере» закрыли

Новости Татарстана

22 часа назад

В Альметьевске родилась первая девочка в 2025 году

Новости Татарстана

22 часа назад

В Чистополе 8 января пройдут выступления фигуристов

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей
T2 подводит итоги 2024 года
Новости России
6 дней назад

T2 подводит итоги 2024 года