Яйца для себя хитрые продавцы выбирают только так: запоминайте 2 совета

Выбор свежих и качественных яиц в магазине — задача, требующая внимания к деталям. Опытные продавцы рекомендуют обращать внимание на два ключевых аспекта: маркировку и внешний вид продукта.

1. Изучите маркировку на упаковке и скорлупе

На яйцах и их упаковке обычно присутствуют специальные обозначения, которые содержат важную информацию о продукте. Понимание этих меток поможет сделать правильный выбор.

Группа по сроку хранения:

«Д» (диетические): яйца, реализуемые в течение 7 дней с момента производства.

«С» (столовые): яйца, срок хранения которых составляет до 25 дней при комнатной температуре и до 90 дней в холодильнике.

Категория по весу:

«В» (высшая категория): вес более 75 г.

«О» (отборные): вес от 65 до 74,9 г.

«1» (первая категория): вес от 55 до 64,9 г.

«2» (вторая категория): вес от 45 до 54,9 г.

«3» (третья категория): вес от 35 до 44,9 г.

Эта информация позволяет определить свежесть и размер яиц, что важно для различных кулинарных целей.

2. Оцените внешний вид яиц

Внимательный осмотр яиц перед покупкой поможет избежать приобретения некачественного продукта. Обратите внимание на следующие моменты:

Целостность скорлупы: яйца не должны иметь трещин, сколов или других повреждений, чтобы избежать риска попадания бактерий внутрь.

Чистота: скорлупа должна быть чистой, без следов помета или грязи, что свидетельствует о соблюдении санитарных норм при производстве.

Однородность партии: в упаковке должны находиться яйца одного размера и цвета, что указывает на их сортировку и качество.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать свежие и качественные яйца, которые станут основой для вкусных и полезных блюд.