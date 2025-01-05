Яйца для себя хитрые продавцы выбирают только так: сохраните 2 лайфхака

Почему мелкие яйца лучше крупных? Разбираемся с мифами о качестве

При выборе яиц в магазине многие покупатели ориентируются на собственные предпочтения. Одним важна марка, другим — цвет скорлупы: белый или коричневый. А кто-то выбирает исключительно крупные яйца, считая, что размер свидетельствует о высоком качестве. Однако специалисты утверждают, что это распространённое заблуждение.

В чём особенность крупных яиц?

Большие яйца не откладываются какими-то особенными курами. Как правило, их несут взрослые несушки, которые долгое время получали корм с гормональными добавками. Поэтому натуральность таких яиц вызывает сомнения. Внешний вид и размер — ещё не гарантия их качества.

Какие яйца считаются лучшими?

Эксперты советуют выбирать мелкие яйца категорий С2 или С3. Их производят молодые куры, которые ещё не подвергались длительному воздействию кормовых добавок. Такие яйца отличаются более натуральным составом и считаются полезнее.

Существуют также категории Д2 и Д3 — так называемые деревенские яйца. Они славятся своей экологичностью, поскольку получены от кур, выращенных в естественных условиях. Правда, найти такую продукцию в обычных супермаркетах довольно сложно — чаще всего деревенские яйца продаются непосредственно у фермеров.

Как выбрать яйца в магазине?

При покупке обращайте внимание не только на размер, но и на маркировку. Категории С2 и С3 станут отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье. А если вы хотите попробовать настоящие деревенские яйца, поищите фермерские рынки или специализированные магазины.

Итог

Крупные яйца — не всегда лучший выбор. Если вы стремитесь к натуральности и экологичности, выбирайте мелкие или деревенские яйца. Качество, как оказалось, не всегда измеряется размером.