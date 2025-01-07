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· 16+ · Алина Алмакаева

Хитрые продавцы только так выбирают яйца: запоминайте 2 лайфхака

Некоторые покупатели выбирают крупные яйца, счи...

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При выборе яиц в магазине люди руководствуются разными критериями. Кто-то предпочитает определённые бренды, другие обращают внимание на оттенок скорлупы — белую или коричневую. Некоторые покупатели выбирают крупные яйца, считая, что их размер свидетельствует о высоком качестве. Однако это ошибочное мнение.

Крупные яйца не являются результатом особых пород кур. Обычно такие яйца несут взрослые куры, которых долгое время кормили гормональными добавками. Поэтому назвать такую продукцию натуральной сложно. Эксперты утверждают, что лучшими свойствами обладают мелкие яйца категорий С2 или С3. Их несут молодые куры, не получавшие стимуляторов. Также существуют категории Д2 и Д3 — это деревенские яйца, отличающиеся экологичностью. В обычных супермаркетах их найти сложно, чаще они продаются у фермеров.

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