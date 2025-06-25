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Ягоды цельные, крупные — вкуснейшее клубничное варенье: особая технология приготовления — 3 этапа варки

Приготовление варенья с целыми ягодами клубники...

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Приготовление варенья с целыми ягодами клубники требует особого подхода и точного соблюдения рецептуры, как отмечает автор канала «Любимая усадьба».

Рецепт варенья в целом схож с классическим, где на 1 кг клубники берется 1 кг сахара. Однако секрет заключается в многоступенчатом процессе уваривания ягод.

Для начала нужно взять ягоды, которые ещё не сильно зрелые, тщательно промыть и очистить от мусора и листьев. Затем засыпаем клубнику сахаром и встряхиваем емкость, чтобы сахар равномерно покрыл все ягоды. Оставляем ягоды на ночь, чтобы они пустили сок и пропитались сахаром.

На следующий день варим клубнику на слабом огне. Как только сироп закипит, держим его на огне ещё 5 минут, после чего выключаем и оставляем варенье остывать.

На втором этапе снова доводим ягоды до кипения и варим 5 минут. Затем оставляем варенье остывать.

Третий этап включает сливание лишнего сиропа — обычно около 2/3 от общего количества. Этот сироп уварим примерно на треть, а затем возвращаем в посуду с ягодами.

Наконец, варим варенье на слабом огне 10-15 минут с момента закипания. После этого разливаем его по банкам и отправляем на хранение.

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