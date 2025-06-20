Ягоды цельные, крупные — клубничное варенье: особая технология приготовления — три этапа варки

Для приготовления клубничного варенья с цельными ягодами потребуется особый подход и тщательная рецептура.

Рецепт варенья не сильно отличается от классического, где на 1 кг клубники используют 1 кг сахара. Однако важный момент — это многоступенчатое уваривание ягод.