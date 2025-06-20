Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ягоды цельные, крупные — клубничное варенье: особая технология приготовления — три этапа варки

Для приготовления клубничного варенья с цельным...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Для приготовления клубничного варенья с цельными ягодами потребуется особый подход и тщательная рецептура.

Рецепт варенья не сильно отличается от классического, где на 1 кг клубники используют 1 кг сахара. Однако важный момент — это многоступенчатое уваривание ягод.

  • Начнем с того, что берем не слишком зрелую клубнику, моем её и очищаем от мусора и листьев. Затем засыпаем ягоды сахаром и аккуратно встряхиваем емкость, чтобы сахар равномерно покрыл все ягоды. Оставляем клубнику на ночь, чтобы она пустила сок и пропиталась сахаром.
  • На следующий день начинаем варить клубнику на медленном огне. Как только сироп закипит, держим на плите ещё 5 минут, после чего выключаем огонь и оставляем варенье остывать.
  • Затем начинаем второй этап варки. Доводим ягоды снова до кипения и варим 5 минут. Снова оставляем варенье остывать.
  • На третьем этапе сливаем лишний сироп, обычно около двух третей, и увариваем его на треть. Уваренный сироп добавляем обратно в посуду с ягодами.
  • Последний этап — варим варенье 10-15 минут после закипания на слабом огне. После этого разливаем варенье по банкам и отправляем на хранение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

день назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

уборка квартир красногорск

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

замена дверной коробки межкомнатной двери в Москве

Не у нас

15 часов назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

5 часов назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

20 часов назад

Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли

Новости Казани

день назад

Глава следкома Татарстана рассказал о долгах Равиля Зиганшина

Не у нас

день назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года
Новости Казани
4 часа назад

На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

В 2025 году на новый выезд из Казани к развязке...

Новости Татарстана

31 минуту назад

Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане

Интересное в Казани

4 часа назад

Сладкий эксперимент: какое мороженое выберут дети, если дать им полную свободу

Новости Татарстана

41 минуту назад

В Татарстане с начала навигации перевезено более 78 тысяч человек

Не у нас

46 минут назад

Психиатр объяснил значение выражения "поехать кукухой"
Число иностранных студентов в Татарстане продол...
Новости Татарстана
день назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

Не у нас

51 минуту назад

Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship

Не у нас

час назад

Центробанки продают гособлигации США на 50 миллиардов долларов

Не у нас

час назад

Женщина в США умерла, но родила ребенка благодаря законам штата
Танцы, квесты или ужин с видом: собрали топ мес...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Танцы, квесты или ужин с видом: собрали топ мест Казани для незабываемого дня рождения