Ягоды цельные, крупные — клубничное варенье: особая технология приготовления — три этапа варки
kasheloff.ru
Для приготовления клубничного варенья с цельными ягодами потребуется особый подход и тщательная рецептура.
Рецепт варенья не сильно отличается от классического, где на 1 кг клубники используют 1 кг сахара. Однако важный момент — это многоступенчатое уваривание ягод.
- Начнем с того, что берем не слишком зрелую клубнику, моем её и очищаем от мусора и листьев. Затем засыпаем ягоды сахаром и аккуратно встряхиваем емкость, чтобы сахар равномерно покрыл все ягоды. Оставляем клубнику на ночь, чтобы она пустила сок и пропиталась сахаром.
- На следующий день начинаем варить клубнику на медленном огне. Как только сироп закипит, держим на плите ещё 5 минут, после чего выключаем огонь и оставляем варенье остывать.
- Затем начинаем второй этап варки. Доводим ягоды снова до кипения и варим 5 минут. Снова оставляем варенье остывать.
- На третьем этапе сливаем лишний сироп, обычно около двух третей, и увариваем его на треть. Уваренный сироп добавляем обратно в посуду с ягодами.
- Последний этап — варим варенье 10-15 минут после закипания на слабом огне. После этого разливаем варенье по банкам и отправляем на хранение.
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