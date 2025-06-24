Ягоды цельные, крупные — идеальное клубничное варенье: особая технология приготовления — 3 этапа варки

Чтобы сохранить клубнику целой в варенье, необходим особый подход. Как отмечает автор канала «Любимая усадьба», главное — соблюдать этапность варки и правильные пропорции.

Рецепт близок к классическому: на килограмм клубники берут столько же сахара. Но важнейший момент — многоступенчатая варка, позволяющая ягодам остаться целыми и сохранить форму.

Сначала отбираем плотные, не перезревшие ягоды. Промываем их, удаляем листья и мусор. Засыпаем сахаром, аккуратно встряхиваем ёмкость и оставляем на ночь — чтобы ягоды дали сок и равномерно пропитались сахаром.

На следующий день доводим смесь до кипения на слабом огне и варим 5 минут. Затем снимаем с огня и полностью остужаем.

Повторяем процесс: снова доводим до кипения и держим на огне 5 минут. Снова охлаждаем.

На финальном этапе сливаем около двух третей сиропа, увариваем его до загустения — примерно до трети объёма, после чего вливаем обратно к ягодам.

Заключительное кипячение длится 10–15 минут. После этого варенье разливают в стерильные банки и убирают на хранение.

