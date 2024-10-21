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Адвокат Сергея Шнурова подтвердила, что певец развелся с Ольгой Абрамовой

В настоящее время их брак уже официально растор...

Duma.gov.ru

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Супруга ушла от лидера группы «Ленинград» после 6 лет брака.

В сентябре 2024 года, выяснилось, что пара приняла решение разойтись после 6 лет отношений.

В настоящее время их брак уже официально расторгнут. Спустя месяц решение вступит в силу и Шнуров снова будет холостым мужчиной.

Адвокат артиста Наталья Фенюк сообщила, что Сергей расстался с 4 женой и остался с ней в хороших отношениях, пишет «Пятый канал».

Сам мужчина, как и его экс-супруга, решили не рассказывать о том, что случилось.

Напомним, что пара тайно связала себя узами брака в 2018 году и уже спустя 3 года после этого у них родился малыш. А еще через год Ольга подарила артисту еще одного ребенка.

Известно, что певец появился на свет 13 апреля 1973 года в Ленинграде и уже в январе 1997 года была организована группа «Ленинград».

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