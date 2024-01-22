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Абсолютно всем, у кого есть деньги в рублях, дали срок до февраля. Потом будет поздно

Абсолютно всем, у кого есть деньги в рублях, дали срок до февраля. Потом будет поздно

PRIMPRESS

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Финансовый аналитик Валерий Попов дал ценный совет всем гражданам, обладающим финансовыми резервами в рублях. По его прогнозам, уже в феврале наступят изменения в экономической обстановке, оказывающие влияние на область сбережений в российской валюте. Как сообщает PRIMPRESS, российские банки могут пересмотреть ставки по своим инвестиционным продуктам в ближайшее время.

Эксперт подчеркивает, что многие специалисты считают, что ключевая ставка уже достигла своего максимума, что подтверждено заявлением Главы Российской Федерации Владимиром Путиным. Ближайшее заседание ЦБ РФ запланировано на февраль, и на нем могут как оставить ставку неизменной, так и даже снизить. Однако более вероятным сценарием является снижение ставки во втором квартале или в течение полугодия 2024 года.

В то время как большинство экономистов предсказывают, что рост ставок по банковским вкладам и накопительным счетам маловероятен, банки уже предлагают максимальные ставки доходности на короткий срок, в то время как депозиты с длительным сроком открываются по более низким ставкам.

Попов советует воспользоваться благоприятным временем для открытия вклада или другого инвестиционного инструмента, особенно в январе. Это крайне важно для тех, у кого есть свободные средства в рублях, поскольку промедление может привести к упущению возможности, и инфляция продолжит постепенно обесценивать наличные средства.

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