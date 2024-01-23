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Абсолютно всем без исключения, у кого есть карта «Мир» необходимо сделать это до 31 января: потом будет поздно

Абсолютно всем без исключения, у кого есть карта «Мир» необходимо сделать это до 31 января: потом будет поздно

myslo.ru

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Владельцам банковских карт «Мир» важно знать, что после 31 января истекут сроки для участия в нескольких социальных программах, предоставляемых национальной платежной системой. Эта информация поступила от экспертов, которые подчеркивают, что упущенный срок может привести к утрате выгодных возможностей.

До конца января держатели карт «Мир» имеют возможность воспользоваться скидкой при заказах на платформе Мегамаркет от Сбербанка. При оформлении первого заказа на сумму от трех тысяч рублей онлайн-площадка вычитает тысячу рублей. Важно, чтобы банковская карта была зарегистрирована в программе лояльности для активации промокода через приложение или веб-сайт сервиса.

Также в январе действует программа начисления кешбэка за оплату путешествий через один из ведущих сервисов. Владельцы стандартных карт «Мир» могут рассчитывать на 8% кешбэка, а обладатели премиальных карт Mir Supreme получат 10%. Предупреждается, что деньги вернутся на счет в течение пяти-семи рабочих дней. Однако необходимо зарегистрироваться в программе до 31 января, иначе участие в акции станет недоступным. Отсроченная активация может лишить владельцев карт возможности получить обещанные бонусы, пишет PRIMPRESS.

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