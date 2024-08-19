Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Яблочный Спас: почему в этот день нельзя есть яблоки и устраивать застолья — приметы и традиции праздника

19 августа в России отмечается один из важнейши...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

19 августа в России отмечается один из важнейших православных праздников — Преображение Господне, более известный как Яблочный Спас. Это событие, заложенное в глубине веков, символизирует не только духовное, но и культурное наследие страны.

Происхождение и значение праздника

Преображение Господне восходит к библейской истории, когда Иисус Христос, взойдя на гору Фавор, явил своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну свою божественную сущность. С этого момента началось преображение в их восприятии образа Христа, что и отмечается христианами 19 августа.

Почему "Яблочный" Спас?

Название "Яблочный Спас" связано с традицией освящения плодов, которая приурочена к этому времени, когда на Руси начинается сбор урожая яблок. Если виноград — традиционный символ этого праздника в странах с теплым климатом, то в России его заменяют яблоки, символизирующие начало урожайного сезона.

Традиции и обычаи

На Яблочный Спас принято не только освящать яблоки в церкви, но и нести их к могилам родственников, символизируя передачу райских плодов душам умерших. В этот день также существует традиция воздерживаться от тяжелой физической работы и соблюдать пост, так как праздник приходится на время Успенского поста.

Приметы и поверья

С Яблочным Спасом связаны многочисленные народные приметы и поверья. Например, считается, что если насекомое сядет на руку дважды в этот день, это предвещает счастье, а много скворцов на дереве — суровую зиму. Есть верование, что если в этот день съесть яблоко, политое "мертвой" росой утренней птицы Сирин, то остаток жизни будет печальным, в то время как яблоки, окропленные "живой" росой от птицы Алконост, принесут радость и счастье.

Современное значение

Яблочный Спас остается значимым праздником, который подчеркивает связь времен и поколений, отражая как духовные, так и земные аспекты жизни. Это время, когда можно остановиться, поразмышлять о вечном, насладиться красотой природы и приобщиться к традициям, которые делают культурное наследие России таким богатым и многогранным.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

каким раствором обрабатывать поверхности после обработки тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

2 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

лечение голубей в Нижнем Новгороде

Новости Казани

12 часов назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

12 часов назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

12 часов назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Казани

20 часов назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни
Новости России
2 дня назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

7 минут назад

Татарстанцы смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Казани

22 минуты назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Новости Татарстана

12 часов назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой
КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к ...
Новости Татарстана
20 часов назад

КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября

Новости Татарстана

12 часов назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов

Новости Казани

16 часов назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

Новости Татарстана

16 часов назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на ...
Новости Татарстана
20 часов назад

Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей