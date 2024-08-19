Яблочный Спас: почему в этот день нельзя есть яблоки и устраивать застолья — приметы и традиции праздника

19 августа в России отмечается один из важнейших православных праздников — Преображение Господне, более известный как Яблочный Спас. Это событие, заложенное в глубине веков, символизирует не только духовное, но и культурное наследие страны.

Происхождение и значение праздника

Преображение Господне восходит к библейской истории, когда Иисус Христос, взойдя на гору Фавор, явил своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну свою божественную сущность. С этого момента началось преображение в их восприятии образа Христа, что и отмечается христианами 19 августа.

Почему "Яблочный" Спас?

Название "Яблочный Спас" связано с традицией освящения плодов, которая приурочена к этому времени, когда на Руси начинается сбор урожая яблок. Если виноград — традиционный символ этого праздника в странах с теплым климатом, то в России его заменяют яблоки, символизирующие начало урожайного сезона.

Традиции и обычаи

На Яблочный Спас принято не только освящать яблоки в церкви, но и нести их к могилам родственников, символизируя передачу райских плодов душам умерших. В этот день также существует традиция воздерживаться от тяжелой физической работы и соблюдать пост, так как праздник приходится на время Успенского поста.

Приметы и поверья

С Яблочным Спасом связаны многочисленные народные приметы и поверья. Например, считается, что если насекомое сядет на руку дважды в этот день, это предвещает счастье, а много скворцов на дереве — суровую зиму. Есть верование, что если в этот день съесть яблоко, политое "мертвой" росой утренней птицы Сирин, то остаток жизни будет печальным, в то время как яблоки, окропленные "живой" росой от птицы Алконост, принесут радость и счастье.

Современное значение

Яблочный Спас остается значимым праздником, который подчеркивает связь времен и поколений, отражая как духовные, так и земные аспекты жизни. Это время, когда можно остановиться, поразмышлять о вечном, насладиться красотой природы и приобщиться к традициям, которые делают культурное наследие России таким богатым и многогранным.