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Абхазия запросила у России бесплатную электроэнергию на 2025 год: что ответила РФ

Абхазия запросила у России бесплатную поставку ...

pikabu.ru

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Абхазия столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии, вынудив республику обратиться к Российской Федерации за помощью.

Республика запросила бесплатную поставку 327 миллионов киловатт-часов энергии, однако, как сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, подтверждения от Москвы до сих пор не последовало.

Тяжёлая ситуация с энергопотреблением

Абхазия испытывает увеличенное потребление электроэнергии, особенно заметное с ноября по апрель. Источником затруднений является сокращение притока воды к ИнгурГЭС — главной гидроэлектростанции страны, что приводит к падению уровня водохранилища и снижению выработки электроэнергии.

Для покрытия недостатка Абхазия вынуждена прибегать к дорогостоящему импорту энергии из России, что обходится бюджету в 15 миллионов рублей ежедневно.

Экономические меры и социальные последствия

В свете энергетической недостаточности республика ввела веерные отключения электричества, чтобы сократить потребление. Необходимость этих мер подчеркивает непредвиденные расходы, которые не были заложены в бюджете на 2024 год, заставляя власти искать альтернативные источники финансирования.

Образовательные учреждения адаптируются к кризису

Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия сообщила, что зимние школьные каникулы в Абхазии начнутся на неделю раньше — 20 декабря, чтобы снизить потребление энергии в образовательных учреждениях. Детские сады, оснащенные дизельными генераторами, продолжат функционировать без изменений.

Коммуникационные и финансовые вызовы

Полное отключение электричества 11 декабря усугубило ситуацию, подчеркнув серьезность энергетического кризиса. Валерий Бганба, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии, отметил, что Россия ещё не ответила на запросы о софинансировании зарплат и социальных выплат, что добавляет неопределенности в экономическую ситуацию республики, сообщает vz.ru.

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