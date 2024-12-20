Абхазия запросила у России бесплатную электроэнергию на 2025 год: что ответила РФ
pikabu.ru
Абхазия столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии, вынудив республику обратиться к Российской Федерации за помощью.
Республика запросила бесплатную поставку 327 миллионов киловатт-часов энергии, однако, как сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, подтверждения от Москвы до сих пор не последовало.
Тяжёлая ситуация с энергопотреблением
Абхазия испытывает увеличенное потребление электроэнергии, особенно заметное с ноября по апрель. Источником затруднений является сокращение притока воды к ИнгурГЭС — главной гидроэлектростанции страны, что приводит к падению уровня водохранилища и снижению выработки электроэнергии.
Для покрытия недостатка Абхазия вынуждена прибегать к дорогостоящему импорту энергии из России, что обходится бюджету в 15 миллионов рублей ежедневно.
Экономические меры и социальные последствия
В свете энергетической недостаточности республика ввела веерные отключения электричества, чтобы сократить потребление. Необходимость этих мер подчеркивает непредвиденные расходы, которые не были заложены в бюджете на 2024 год, заставляя власти искать альтернативные источники финансирования.
Образовательные учреждения адаптируются к кризису
Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия сообщила, что зимние школьные каникулы в Абхазии начнутся на неделю раньше — 20 декабря, чтобы снизить потребление энергии в образовательных учреждениях. Детские сады, оснащенные дизельными генераторами, продолжат функционировать без изменений.
Коммуникационные и финансовые вызовы
Полное отключение электричества 11 декабря усугубило ситуацию, подчеркнув серьезность энергетического кризиса. Валерий Бганба, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии, отметил, что Россия ещё не ответила на запросы о софинансировании зарплат и социальных выплат, что добавляет неопределенности в экономическую ситуацию республики, сообщает vz.ru.
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