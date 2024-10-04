9 причин вообще не приезжать в Абхазию: советы опытного путешественника

Вопрос о том, стоит ли ехать отдыхать в Абхазию, продолжает волновать множество туристов. В интернете ведутся активные обсуждения касаемо достоинств и недостатков этой удивительной страны. Разговоры охватывают всё: от цен на товары и традиционной еды до качества обслуживания и состояния инфраструктуры. Издание «Тонкости» не может игнорировать эту тему и готово предложить несколько доводов, почему стоит избегать поездки в Абхазию, или, напротив, почему это стоит сделать.

В Абхазии быстро привыкаешь к тому, что на пляжах не так много людей, и это начинает казаться нормальным; однако после визита в Гагры трудно не удивиться количеству отдыхающих в Сочи.

Спелые, сочные фрукты растут повсюду и продаются на рынках по доступным ценам. Позже можно разочароваться, обнаружив, что такого разнообразия нет на «Большой земле».

Посетив этот чудесный регион, можно завидовать свежему морю, величественным горам, Новоафонской пещере и горячим источникам, чья природа напоминает тропики. Зависть — чувство, стоящее как минимум под вопросом…

Благодаря множеству природных достопримечательностей легко потерять счёт, где ты находишься: горные озера как в Австрии, альпийские луга как в Швейцарии, эвкалиптовые леса как в Австралии. Как будто путешествовал по всему миру.