8 ложек под каждый куст — и смородина вырастет крупнее винограда и слаще меда: урожай придется собирать ящиками

Весной, сразу после того, как сходит снег, садоводы могут значительно повысить урожайность смородины, если правильно подкормить кусты.

По мнению эксперта с помощью одной простой подкормки можно добиться увеличения урожая как минимум на 30%, а ягоды станут крупнее винограда и слаще меда.

Для приготовления удобрения потребуется смешать 120 граммов диатомита садового и 250 граммов горчичного жмыха. Эту смесь следует равномерно распределить под каждым кустом смородины, используя 8 столовых ложек на растение.

Что такое диатомит и почему он полезен для смородины?

Диатомит — это измельчённая горная порода, образовавшаяся из остатков древних водорослей. Он богат кремнием и кальцием, которые необходимы растениям для формирования ягодных кистей. Кроме того, диатомит помогает защитить кусты от болезней и вредителей, благодаря своим природным свойствам.

Как горчичный жмых влияет на растения?

Горчичный жмых — это побочный продукт переработки горчичных семян. Он улучшает структуру почвы, увеличивает её плодородие и способствует очищению от грибковых спор и болезней.

Таким образом, использование этой подкормки не только обеспечит сильный и здоровый рост смородины, но и повысит её урожайность, сделав ягоды более крупными и сладкими.