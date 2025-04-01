8 ложек под каждый куст — и смородина вырастет крупнее винограда и слаще меда: урожай придется собирать ящиками
altai.sady-msk.ru
Весной, сразу после того, как сходит снег, садоводы могут значительно повысить урожайность смородины, если правильно подкормить кусты.
По мнению эксперта с помощью одной простой подкормки можно добиться увеличения урожая как минимум на 30%, а ягоды станут крупнее винограда и слаще меда.
Для приготовления удобрения потребуется смешать 120 граммов диатомита садового и 250 граммов горчичного жмыха. Эту смесь следует равномерно распределить под каждым кустом смородины, используя 8 столовых ложек на растение.
Что такое диатомит и почему он полезен для смородины?
Диатомит — это измельчённая горная порода, образовавшаяся из остатков древних водорослей. Он богат кремнием и кальцием, которые необходимы растениям для формирования ягодных кистей. Кроме того, диатомит помогает защитить кусты от болезней и вредителей, благодаря своим природным свойствам.
Как горчичный жмых влияет на растения?
Горчичный жмых — это побочный продукт переработки горчичных семян. Он улучшает структуру почвы, увеличивает её плодородие и способствует очищению от грибковых спор и болезней.
Таким образом, использование этой подкормки не только обеспечит сильный и здоровый рост смородины, но и повысит её урожайность, сделав ягоды более крупными и сладкими.
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