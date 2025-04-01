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5 литров под куст – и гроздья сочных ягод облепят куст как мухи варенье: копеечная подкормка жимолости в апреле

Подкормка жимолости играет ключевую роль на все...

sibir-usadba.ru

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Подкормка жимолости играет ключевую роль на всех этапах её вегетации, но особенно важным является внесение удобрений весной. В период цветения и образования ягод растениям требуется достаточное питание для того, чтобы обеспечить богатый урожай.

Для завязывания плодов важны такие элементы, как фосфор, калий и бор. Эти вещества способствуют хорошему плодоношению и помогают получить сладкие и сочные ягоды. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии рекомендует использовать комплексное удобрение «борофоска», которое содержит все необходимые компоненты для полноценного питания жимолости.

При использовании удобрения важно следовать инструкции, чтобы избежать передозировки. Подкормку лучше вносить в сухую погоду, предварительно пролив приствольные круги водой. Обычно для одного куста требуется около пяти литров готового раствора.

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