24-летняя Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Певица Инстасамка или Дарья Зотеева будет петь в группе «Ленинграда». Об этом рассказали в телеграм-канал Mash со ссылкой на свой источник.

По сведениям канала, Шнуров уже поговорил с артисткой о записи совместного альбома. По предварительным данным, певцы уже записали 1-е демо.

По информации источника, Сергей принял решение вернуться к музыкальной карьере несмотря на проблемы в семье.

Не так давно руководитель Инстасамки сообщил о давке на встрече певицы с поклонниками в магазине одежды. Как рассказал директор, из-за огромного числа присутствующих в строении была давка, и артистка уехала, так и не дождавшись окончания события, чтобы не сделать еще хуже. Он отметил, что охрана ТЦ не стала выполнять условия, которые поставила торговая точка для обеспечения безопасности посетителей.

Известно, что Дарья родилась в 2000 году в Тобольске.