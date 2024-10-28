24-летняя Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»
INSTASAMKA/ТГ
Певица Инстасамка или Дарья Зотеева будет петь в группе «Ленинграда». Об этом рассказали в телеграм-канал Mash со ссылкой на свой источник.
По сведениям канала, Шнуров уже поговорил с артисткой о записи совместного альбома. По предварительным данным, певцы уже записали 1-е демо.
По информации источника, Сергей принял решение вернуться к музыкальной карьере несмотря на проблемы в семье.
Не так давно руководитель Инстасамки сообщил о давке на встрече певицы с поклонниками в магазине одежды. Как рассказал директор, из-за огромного числа присутствующих в строении была давка, и артистка уехала, так и не дождавшись окончания события, чтобы не сделать еще хуже. Он отметил, что охрана ТЦ не стала выполнять условия, которые поставила торговая точка для обеспечения безопасности посетителей.
Известно, что Дарья родилась в 2000 году в Тобольске.
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