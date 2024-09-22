22 сентября – самый магический день в году: что обязательно нужно сделать в осеннее равноденствие

На подходе значимый астрономический момент: 22 сентября в 21:43 по якутскому времени наступит день осеннего равноденствия. С этой даты дни начнут укорачиваться, ведя нас к глубокой зиме, которая достигнет своего апогея 21 декабря. Времена равноденствий и солнцестояний в различных культурах окружены особым сакральным смыслом и мистическими традициями.

Для народа саха, проживающего в условиях крайнего севера, осеннее равноденствие, известное как Осенний Ысыах, является моментом размышлений и подготовки к предстоящим холодам. Согласно местным поверьям, властителем зимы является мифический Ледяной Ворон, Тонг Суорун, символизирующий начало зимнего периода.

В этот переломный день традиционно уделялось большое внимание признакам природы, которые могли указать на характер предстоящей зимы. Например, быстрое пожелтение листьев предсказывало раннее наступление холодов. Погода в день равноденствия часто считалась предвестником климата на следующие месяцы.

Осеннее равноденствие также связано с многочисленными обрядами и верованиями, касающимися дома и семьи. В этот день принято было проводить тщательную уборку, освежать воздух в помещениях и обновлять домашнюю атмосферу. Считалось, что пересчитывание денег и укладывание драгоценностей могут привлечь богатство и удачу.

Бытовало верование, что начинать новые дела в день равноденствия не стоит — лучше уделить время размышлениям, благодарности за прошедший год и планированию будущего. В этот день также уместно заниматься восстановлением семейных связей и подготовкой к предстоящим испытаниям зимы.

Традиционные праздничные пироги, испеченные в этот день, несут особенное значение: капустный пирог ассоциируется с финансовым благополучием, мясной — с успехом в делах, а ягодный символизирует гармонию в семье.

Равноденствие — это не только время изменения светового дня, но и момент для глубоких личных преобразований и обновления, позволяющий каждому из нас переосмыслить прошлое и встретить будущее с новыми надеждами и возможностями, пишет ulus.media.