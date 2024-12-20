Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

21 декабря все резко изменится: Набиуллина заявила, к чему готовиться россиянам

Центральный банк России принял драстическое реш...

www.dp.ru

Подписаться в Telegram

25 октября 2024 года Центральный банк России принял драстическое решение, увеличив ключевую ставку на два процентных пункта до 21%.

Это решение было вызвано стремительным ростом инфляции, которая с августа текущего года выросла с 7,5% до 9,8% к сентябрю, значительно превысив прогнозы.

Причины кардинального шага

Активизация инфляционных ожиданий среди населения и бизнеса спровоцировала волну повышения цен, ведущую к дальнейшему усилению инфляционного давления. Это создало замкнутый круг, угрожающий стабильности экономической среды России.

Воздействие на экономику

Решение о повышении ставки до 21% окажет многоуровневое влияние на экономику страны:

  • Кредитование: Заемные средства станут значительно дороже, что ударит по малому и среднему бизнесу, зависимому от кредитов для финансирования своих операций.
  • Сбережения: Повышение процентных ставок увеличит привлекательность банковских депозитов, что может стимулировать увеличение объемов вкладов и укрепление банковской системы.

Долгосрочная стратегия и перспективы

Центробанк ставит целью снижение уровня инфляции до целевого показателя в 4% к 2026 году. Хотя агрессивная монетарная политика может представлять собой вызов для экономики в краткосрочной перспективе, она считается необходимой для восстановления ценовой стабильности и предотвращения дальнейшего разгона инфляции.

Влияние на бизнес и потребителей

Повышение ставки ожидаемо скажется на затратах предприятий и бюджетах домохозяйств. Для бизнеса это может означать сокращение инвестиций и поиск альтернативных источников финансирования. Для потребителей – возможное снижение трат и увеличение сбережений, что временно может снизить потребительский спрос.

Повышение ключевой ставки до 21% Центробанком России является крайней мерой в ответ на текущие экономические вызовы. Этот шаг имеет как непосредственные, так и долгосрочные последствия для всех уровней экономики, требуя от граждан и бизнеса адаптации к новым условиям.

Власти и финансовые учреждения должны внимательно мониторить последствия этого решения и быть готовы к корректировке политики в зависимости от динамики экономической ситуации и поведения инфляции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости России

день назад

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX

как избавиться от борщевика на участке

Новости Татарстана

день назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Важное в РТ

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства

облицовка входной двери в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма

Новости Татарстана

день назад

Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

Новости Татарстана

день назад

Популярный в Челнах блогер и стилист Земфира Султанова ушла из жизни

Новости Казани

день назад

Благоустройство родника «Акинский ключ» в Казани завершен
Лонгриды
2 дня назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

По данным пресс-службы Авито, в Казани в этом г...

Общество

16 часов назад

В замедлении YouTube виноват Google, а не Россия, рассказал Владимир Путин

Важное в РТ

день назад

Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

Новости Казани

17 часов назад

Владимир Путин дал ответ на вопрос жертвы мошенников из Казани

Новости Казани

18 часов назад

Владимир Путин положительно отметил Казань и назвал город одним из лучших в Европе
4 млрд рублей выделили на обновление общественн...
Новости Казани
2 дня назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

Челнинка закрыла себя в машине, чтобы авто не конфисковали приставы

Новости Татарстана

20 часов назад

Президент России прокомментировал, когда ВСУ выдавят из Курской области

Новости Татарстана

20 часов назад

Владимир Путин: Зарплаты в России в реальном выражении в 2024 подросли на 9%
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутств...
Новости России
6 дней назад

T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца