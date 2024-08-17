Новости России
· 16+ · Полина Модестова

20 полезных ПП-завтраков, которые поддержат вас в форме: секреты эксперта

Завтрак считается наиболее важным приемом пищи,...

kartinki.pics

Подписаться в Telegram

Завтрак считается наиболее важным приемом пищи, поскольку он запускает метаболические процессы в организме после ночного перерыва и обеспечивает необходимую энергию для эффективного начала дня. Ночью, когда мы спим, организм продолжает работать, расходуя запасы гликогена, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Утренний прием пищи помогает восполнить эти запасы и нормализовать уровень глюкозы, что крайне важно для поддержания энергетического баланса.

Ферменты и иммунитет: роль завтрака

Утром в нашем организме активизируются пищеварительные ферменты, которые способствуют более эффективному усвоению витаминов и других питательных веществ. Это не только способствует лучшему здоровью органов и систем, но и укрепляет иммунитет, делая нас менее уязвимыми к инфекциям и болезням.

Как правильно завтракать?

Идеальный завтрак должен включать баланс белков, жиров и медленных углеводов, составляя около 20-25% от суточной калорийности рациона. Вот несколько полезных идеальных составляющих для завтрака:

  • Цельнозерновые продукты, такие как хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы, обеспечивают организм сложными углеводами и клетчаткой.
  • Каши из грубого помола, такие как гречка или овсянка, которые надолго утоляют голод благодаря высокому содержанию клетчатки.
  • Белковые продукты, такие как яйца, молочные и кисломолочные продукты, мясо и рыба, насыщают и поддерживают мышечный тонус.
  • Овощи и фрукты добавляют витамины и влагу, поддерживая водный баланс и пищеварение.

Примеры полезных завтраков

  1. Овсяная каша с фруктами и медом: Богатый клетчаткой и протеинами завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.
  2. Яйца с цельнозерновым тостом и авокадо: Отличный источник белка и здоровых жиров.
  3. Смузи из свежих фруктов с добавлением овса или мюсли: Питательный и освежающий выбор для тех, кто всегда в движении.

Польза регулярного завтрака

Регулярное употребление завтрака помогает равномерно распределить прием пищи в течение дня, что способствует снижению риска развития заболеваний желудочно-кишечного тракта и облегчает весовой контроль. Начиная день с полноценного завтрака, мы не только снижаем аппетит, но и предотвращаем переедание в течение дня, что играет важную роль в поддержании здорового образа жизни.

Завтрак не просто традиция, это необходимость для поддержания здоровья, активности и хорошего самочувствия на протяжении всего дня.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Интересное в Казани

день назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

санобработка тараканов

Новости Татарстана

день назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

Новости Казани

день назад

После смертельного ДТП в Салмачах в реанимацию попал 9-месячный ребенок

ремонт петель ноутбука в Красноярске

Новости Казани

23 часа назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Новости Казани

день назад

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Салмачах

Новости Татарстана

23 часа назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Татарстана

день назад

Агент Минекаева не опровергла сведения о съемках в сериале с Бураком Озчивитом
Новости России
21 час назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

21 час назад

Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу

Интересное в Казани

день назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

Новости Казани

21 час назад

Экс-глава «ИнтехБанка» не отправился в ИК из-за ущерба на 713 миллионов рублей

Новости Татарстана

23 часа назад

Jony и «Кар-мэн» выступят на концерте ко Дню нефтяника в Нижнекамске 24 августа
Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстан...
Новости Татарстана
день назад

Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстанцам не заедать стресс

Новости Татарстана

день назад

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки» в Альметьевске

Новости Казани

день назад

После травмирования ребенка аварийную скейт-площадку в «Континенте» снесут

Новости Казани

день назад

Пожар в деловом центре в Казани 15 августа потушен
Редакция собрала список полезных сервисов, кото...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев ...
Новости Татарстана
день назад

В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки»