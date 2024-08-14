15 рецептов консервации помидор: секреты превосходной хозяйки

Вот и наступил сезон заготовок! Аромат спелых помидоров так и манит законсервировать их на зиму.

Классические рецепты:

1. Солёные помидоры (холодный способ): На дно стерилизованной банки (3 л) уложите укроп, листья хрена, смородины, вишни, чеснок, перец горошком. Плотно уложите помидоры, пересыпая зеленью. Залейте холодным рассолом (1,5 л воды + 6 ст.л. соли без горки). Закройте капроновой крышкой и храните в прохладном месте.

2. Маринованные помидоры (горячий способ): В банку (3 л) положите укроп, хрен, чеснок, лавровый лист, перец горошком. Сделайте на помидорах проколы зубочисткой и плотно уложите в банки. Залейте кипятком на 15 минут. Слейте воду, добавьте в неё 2 ст.л. соли, 4 ст.л. сахара, 100 мл 9% уксуса. Кипящим маринадом залейте помидоры и закатайте.

3. Лечо: Обжарьте лук, морковь, сладкий перец (по 1 кг). Добавьте 3 кг прокрученных томатов, 1 ст.л. соли, 0,5 ст. сахара, тушите 30 минут. Разложите по банкам, стерилизуйте 15 минут и закатайте.

4. Томатный сок: Пропустите помидоры через соковыжималку или мясорубку. Добавьте соль по вкусу (около 1 ст.л. на 1 л). Доведите до кипения, разлейте по банкам и закатайте.

Оригинальные рецепты:

5. Помидоры в желе: Приготовьте томатный сок (см. рецепт 4). Добавьте на 1 л сока 1 ст.л. желатина, дайте набухнуть. Подогрейте, не кипятя. Разложите помидоры по банкам, залейте желе и закатайте.

6. Помидоры с яблоками: На дно банки положите дольки яблок, сверху – помидоры. Залейте маринадом (как в рецепте 2, но без уксуса). Стерилизуйте 20 минут и закатайте.

7. Помидоры с виноградом: Уложите в банку слоями помидоры и грозди винограда (лучше всего – "кишмиш"). Залейте маринадом (как в рецепте 2) и закатайте.

8. Помидоры с мёдом: Используйте маринад из рецепта 2, заменив сахар мёдом (2 ст.л. на 1 л).

9. Помидоры с чесночными стрелками: Уложите помидоры, перекладывая стрелками чеснока. Залейте маринадом (как в рецепте 2) и закатайте.

10. Помидоры с хреном и горчицей: На дно банки положите корень хрена, зёрна горчицы, укроп. Сверху – помидоры. Залейте маринадом (как в рецепте 2) и закатайте.

11. Помидоры "пальчики оближешь": В банку (3 л) положите 2 луковицы кольцами, 1 морковь кружочками, 1 сладкий перец полосками, 1 головку чеснока зубчиками. Сверху - помидоры. Залейте кипятком на 15 минут. Слейте воду, добавьте 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли, 100 мл 9% уксуса. Залейте кипящим маринадом и закатайте.

12. Помидоры с зеленью и чесноком: В банку положите укроп, петрушку, сельдерей, базилик, 1 головку чеснока. Сверху – помидоры. Залейте маринадом (как в рецепте 2) и закатайте.

13. Острые помидоры с перцем чили: В банку (3 л) положите 1-2 стручка перца чили, лавровый лист, перец горошком. Сверху - помидоры. Залейте маринадом (как в рецепте 2) и закатайте.

14. Помидоры с болгарским перцем: Порежьте 1 кг помидоров и 1 кг болгарского перца дольками. Уложите в банки слоями, пересыпая зеленью и чесноком. Залейте томатным соком (см. рецепт 4), стерилизуйте 20 минут и закатайте.

15. Помидоры "как бочковые": На дно банки положите листья хрена, дуба, смородины, вишни. Плотно уложите помидоры. Залейте холодным рассолом (как в рецепте 1). Накройте марлей и оставьте на 3 дня при комнатной температуре. Затем уберите в прохладное место.