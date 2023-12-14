15 декабря придет ужас, которого не было с 1881 года: синоптики предупредили россиян

Метеорологи предупреждают россиян, что уже завтра во многих регионах страны начнется настоящее климатическое безумие, какого еще не наблюдали специалисты с 1881 года, сообщает PRIMPRESS.

Согласно прогнозу погоды, доминирующее количество регионов Российской Федерации уже в пятницу 15 декабря окажется в неприятных и даже пугающих погодных условиях.

Ожидается, что почти вся Центральная Россия будет атакована серией мощных атлантических циклонов: новая волна сильнейших снегопадов станет причиной завалов на дорогах и тротуарах. Специалисты заявляют, что количество осадков, которое выпадает до конца текущей недели побьет все предыдущие рекорды.

Уже завтра столица российского государства станет центром надвигающегося циклона: всего за сутки в Москве выпадет более 19 мм осадков в виде снега, что является рекордной цифрой начиная с 1881 года.

Метеорологи отмечают, что к концу недели высота сугробов будет достигать полуметра и выше: данный показатель в 5 раз больше средней нормы декабря.

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что когда снегопады завершатся, жителям Центральной России не стоит расслабляться, так как уже на следующей неделе столбики термометров стремительно поползут вверх и будут демонстрировать плюсовую температуру, что в совокупности с огромным количеством выпавшего снега создаст крайне опасные условия на дорогах.