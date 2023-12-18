13 пенсию дадут до конца года: стало известно кому придут деньги

Российских пенсионеров порадовали внезапной новостью: в декабре может быть введена дополнительная разовая выплата суммой приблизительно 20 000 рублей, которую назовут 13-ой пенсией, сообщает sportkp.ru.

В ближайшее время Государственная дума Российской Федерации должна принять решение одобрить или нет законопроект, который подразумевает дополнительную декабрьскую пенсионную выплату. Предполагается, что каждый пенсионер независимо от статуса будет иметь право на 13-ую пенсию, а также деньги придут вместе с ежемесячной страховой выплатой по старости.

Согласно законопроекту, размер дополнительной пенсии будет равен стандартной выплате, и вместе с тем такой сюрприз станет серьезной поддержкой в канун новогодних праздников, во время которых все россияне тратятся на столы и подарки.