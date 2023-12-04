100% сливки, ни капли пальмы: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Эксперты организации Росконтроль назвали лучшие отечественные бренды всеми любимого сливочного масла, которые не содержат вредных для организма человека ингредиентов и безопасны для употребления в пищу, сообщает pg13.

Качественное и безопасное для людей сливочное масло должно состоять из натуральных сливок и коровьего молока, если же в составе продукта присутствуют другие ингредиенты, например, растительные жиры, то такое масло не проходит проверки Росконтроля и отправляется в черный список не рекомендованных для покупки и употребления россиянам продуктов питания.

В настоящее время определить фальшивку среди всего сливочного масла, предлагаемого гражданам России на полках магазинов, невозможно, так как недобросовестные производители не указывают на упаковках добавление растительных жиров, которые могут спровоцировать развитие болезней сердца и ожирения, и выдают пальмовое масло за натуральное сливочное.

Поэтому Росконтроль проводит периодические проверки продуктов питания, чтобы назвать лучшие или указать на худшие.

По результатам одного из последних исследований, сливочные масла под марками «Экомилк», «Брест-Литовск», «Вкуснотеево» и «Лакомо» заняли почетные призовые места по качеству и безопасности, так как в них не было выявлено содержания заменителей сливок и коровьего молока и других вредных для организма веществ.