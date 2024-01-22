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100% пальма, ни капли какао: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые стоит обходить стороной

100% пальма, ни капли какао: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые стоит обходить стороной

fgosdo.ru

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Роскачество – организация, которая существует для того, чтобы следить за качеством продуктов, предлагаемых россиянам на полках магазинов и супермаркетов, провела масштабную экспертизу шоколада, выделяя лучшие и худшие образцы, пишет «Примпресс».

Специалисты организации сообщили, что у многих потребителей существует предубеждение относительно качества шоколада, предлагаемого в магазинах, особенно в связи с использованием пальмового масла.

Однако результаты проверок Российской системы качества показали, что на рынке существует много высококачественного шоколада. В категории молочного шоколада лучшими стали марки «Аленка» и «Коркунов», а также бренды «Победа вкуса», «Яшкино».

Но не все проверяемые образцы, к сожалению, оказались качественными и безопасными. В список нерекомендованных к покупке и употреблению попал шоколад, произведенный в Калининградской области, так как в нем были выявлены отсутствие молочного жира в составе и содержание лауриновой кислоты, что может указывать на заменитель какао, возможно, с добавлением пальмового масла.

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