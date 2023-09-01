100% качественные: Роскачество назвало топ-5 лучших творожных сыров

Согласно результатам исследования, проведенного "Роскачеством", 20 популярных производителей творожного сыра, представленных на отечественном рынке, соответствуют требованиям безопасности. Из них девять марок соответствуют ГОСТу, еще девять — техническим стандартам производителей, два наименования производятся за рубежом.



Проверка сыра проходила по 148 показателям, связанным с пищевой безопасностью. Самыми качественными оказались "Тысяча озёр", "Вкусвилл", Hochland, Almette и President.



Интересно, что ни в одном из 20 образцов не было найдено химии. В "Роскачестве" отметили, что все представленные производители использовали натуральное сырье. Однако, они добавили, что творожный сыр может содержать стабилизаторы или консерванты в незначительных количествах, при условии, что такие компоненты указаны на этикетке. Некоторые марки не предоставили данную информацию на этикетке.Стоит отметить, что специалисты не нашли и искусственные жиры. А это значит, что продукт натуральный.