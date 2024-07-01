1 стакан на ведро - и перцы сразу пойдут в активный рост: урожай придется собирать мешками

С началом летнего сезона каждый дачник стремится получить максимальный урожай со своего огорода. Одной из популярных культур, которую многие выращивают, являются перцы. Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась простым и экономичным способом улучшения урожайности перцев, который доступен каждому.

Давыдова объяснила, что одной из причин замедления роста перцев является повышенная кислотность почвы. Простое решение этой проблемы — использование мела, который не только эффективно раскисляет почву, но и обогащает её кальцием, крайне необходимым для роста перцев.

Для приготовления подкормки необходимо взять 1 стакан мела и 1 спичечный коробок мочевины или аммиачной селитры, растворить эти ингредиенты в 10 литрах воды и тщательно перемешать. Полученный раствор следует использовать для полива перцев, ориентируясь на норму около 1 литра на растение. Полив лучше всего проводить непосредственно под корень, чтобы питательные вещества максимально быстро достигли цели.

Как отметила Давыдова, кальций сам по себе не усваивается перцами без достаточного количества азота. Мочевина или аммиачная селитра в составе подкормки играют ключевую роль, помогая кальцию лучше усваиваться. Это сочетание компонентов активизирует рост растений и способствует более обильному плодоношению.

Мел не только помогает перцам расти. Этот натуральный материал также предотвращает уплотнение грунта, делает тяжелую глинистую почву более рыхлой и доступной для корней растений. Кроме того, мел отпугивает слизней и улиток, которые могут нанести вред молодым побегам.

Этот простой и доступный метод может стать настоящим спасением для тех, кто стремится получить здоровый и обильный урожай перцев. Небольшие усилия по подготовке и применению подкормки могут принести видимые результаты уже через несколько дней после её использования.