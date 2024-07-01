Новости России
· 16+ · Полина Модестова

1 стакан на ведро - и перцы сразу пойдут в активный рост: урожай придется собирать мешками

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась простым и экономичным способом улучшения урожайности перцев, который доступен каждому

azbukaogorodnika.ru

Подписаться в Telegram

С началом летнего сезона каждый дачник стремится получить максимальный урожай со своего огорода. Одной из популярных культур, которую многие выращивают, являются перцы. Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась простым и экономичным способом улучшения урожайности перцев, который доступен каждому.

Давыдова объяснила, что одной из причин замедления роста перцев является повышенная кислотность почвы. Простое решение этой проблемы — использование мела, который не только эффективно раскисляет почву, но и обогащает её кальцием, крайне необходимым для роста перцев.

Для приготовления подкормки необходимо взять 1 стакан мела и 1 спичечный коробок мочевины или аммиачной селитры, растворить эти ингредиенты в 10 литрах воды и тщательно перемешать. Полученный раствор следует использовать для полива перцев, ориентируясь на норму около 1 литра на растение. Полив лучше всего проводить непосредственно под корень, чтобы питательные вещества максимально быстро достигли цели.

Как отметила Давыдова, кальций сам по себе не усваивается перцами без достаточного количества азота. Мочевина или аммиачная селитра в составе подкормки играют ключевую роль, помогая кальцию лучше усваиваться. Это сочетание компонентов активизирует рост растений и способствует более обильному плодоношению.

Мел не только помогает перцам расти. Этот натуральный материал также предотвращает уплотнение грунта, делает тяжелую глинистую почву более рыхлой и доступной для корней растений. Кроме того, мел отпугивает слизней и улиток, которые могут нанести вред молодым побегам.

Этот простой и доступный метод может стать настоящим спасением для тех, кто стремится получить здоровый и обильный урожай перцев. Небольшие усилия по подготовке и применению подкормки могут принести видимые результаты уже через несколько дней после её использования.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

уничтожение тараканов щёлково

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Интересное в Казани

2 дня назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

джаз-группа в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Татарстана

17 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

37 минут назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

день назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

Новости Татарстана
7 минут назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Казани

37 минут назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Казани

14 часов назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Новости Татарстана

14 часов назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе
В Татарстане 1 июля ожидается 30-градусная жара
Новости Татарстана
27 минут назад

В Татарстане 1 июля ожидается 30-градусная жара

Новости Татарстана

16 часов назад

Гроссмейстер из Татарстана стал победителем международного турнира

Новости Татарстана

16 часов назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

Новости Татарстана

17 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе
К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
Полезное
5 дней назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе
Лонгриды
2 дня назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе