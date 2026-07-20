В казанском ТЦ нашли 400 контрафактных чехлов для телефонов

В одном из торговых центров Казани продавали поддельные чехлы для мобильных телефонов. Татарская транспортная прокуратура выявила более 400 изделий с признаками контрафакта. Ущерб правообладателю товарного знака превысил 700 тысяч рублей.

Коммерческая организация торговала чехлами, маркированными чужими товарными знаками. Права на их использование продавец не получал. Прокуроры проверили соблюдение законодательства о противодействии незаконному ввозу контрафактной продукции.

Материалы проверки направили в орган дознания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Расследование на контроле у транспортной прокуратуры.