Новости Татарстана

100-летний ветеран из Татарстана прошел Берлин и Варшаву

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Николай Макарчев из Камско-Устьинского района Татарстана отметил столетний юбилей. Ветеран войны и труженик тыла родился 20 июля 1926 года в деревне Мордовский Каратай. В 18 лет его призвали в Красную армию. Сначала он попал в 46-ю запасную стрелковую дивизию в Марийской АССР, а затем — в 63-й гвардейский стрелковый полк. Эта часть входила в состав первого Белорусского фронта и участвовала в боях под Варшавой. За мужество и отвагу Николай Михайлович награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За освобождение Вены», «За Победу над Германией».

Макарчев участвовал во взятии Берлина, обеспечивая подразделение боеприпасами. 23 апреля 1945 года во время доставки боеприпасов на передний край на него напала группа немцев. Он вырвал кольцо гранаты, уничтожил трех немецких солдат, еще двух взял в плен и доставил в штаб. За этот подвиг его представили к ордену «Красная Звезда».

Вернувшись в родную деревню в 1950 году, устроился шофером в колхоз «Просвет», потом перевелся в рыбацкую артель села Лаптевка Тетюшского района. В 1952 году женился на Нине Яковлевне. Сейчас ветеран — вдовец, живет с сыном. У него четверо детей, восемь внуков и шесть правнуков.

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