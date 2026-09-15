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Т2 признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge

Служба новостей Автор статьи
Т2, российский оператор мобильной связи, успешн...

Источник фото: пресс-служба Т2

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Т2, российский оператор мобильной связи, успешно прошел сертификацию от Changellenge – стратегического HR-партнера компаний и карьерной платформы для молодежи. По итогам комплексного аудита эксперты присвоили компании статус «Работодатель нового поколения», отметив качество HR-практик компании и высокую оценку условий работы со стороны сотрудников.

Методология Changellenge учитывает международные стандарты в области управления персоналом, а также специфику российского рынка и рассматривает работодателя с трех сторон: существующую HR-инфраструктуру, реальный опыт сотрудников и их готовность рекомендовать компанию другим. В рамках аудита эксперты изучили 120 HR-практик Т2, опросили сотрудников и провели серию глубинных интервью.

Исследование показало, что особенно высоко сотрудники Т2 оценивают комфорт рабочего места, гибкий график, стабильность и надежность компании, баланс работы и личной жизни. По 12 из 17 значимых характеристик работодатель получил оценки выше рыночного бенчмарка. Среди сильных сторон Т2 участники исследования также выделили профессионализм коллег и руководителей, прекрасный коллектив и возможность получить опыт, полезный для дальнейшей карьеры. 10 из 10 стажеров готовы перейти в штат благодаря команде, интересным рабочим задачам и возможности совмещать работу с учебой.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

«Для нас принципиально, чтобы молодые специалисты входили в профессию через реальную работу, а не через роль наблюдателя. В Т2 стажеры сразу становятся частью команды: решают конкретные задачи и видят, как их усилия отражаются на общем результате. На старте особую роль играют те, кто рядом, – коллеги и руководители, у которых можно получить совет, поддержку и помощь в профессиональном развитии. Сертификация Changellenge позволила получить объективную обратную связь и стала для нас важным ориентиром в дальнейшем развитии среды для молодых специалистов, где они могут уверенно начинать карьеру и расти вместе с компанией».

Андрей Алясов, основатель и CEO Changellenge:

«Рынок труда меняется, поэтому работодателям крайне важно быть в синхроне с людьми и с каждым годом становиться лучше вместе. Для этого и нужна сертификация – чтобы стать связующим звеном между компанией и сотрудниками и одновременно гарантом качества для кандидатов».

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