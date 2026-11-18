Новый этап развития искусственного интеллекта (ИИ) заключается в том, чтобы технология стала для клиента другом и научилась понимать его с полуслова. Об этом заявил заместитель директора департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко на международном финтех-форуме "FINOBOD" в Ташкенте.

«Новый виток развития технологий — это не конвейеры, которые собирают очень много данных о клиентах и на их основе предсказывают потребности. Такая технология уже есть и прекрасно работает. Этот виток — про то, чтобы понимать клиента с полуслова. Когда клиент к нам обращается, мы должны не только заранее знать о нём информацию, но все равно его выслушать и затем очень быстро понять», — считает Денис Суржко.



По словам Суржко, в ВТБ уже выстроен процесс, который анализирует данные о каждом клиенте. Однако ни одна технология пока не может знать о человеке всё, чтобы точно угадывать его потребности.

«Исследователи мозга говорят о том, что в мышлении есть квантовые эффекты, а значит, ИИ и машинное обучение не способны действительно знать о клиенте всё», — рассуждает он.

По мнению спикера, именно генеративный ИИ способен дополнить эти огромные конвейеры по предсказанию клиентских потребностей эмпатичным пониманием с полуслова.

«Именно так мы видим наше будущее и постепенно перестраиваем процессы и взаимодействие с клиентами», — добавил Суржко.

Будущее технологии он сравнил с лучшим другом: «Близкий друг — это не тот, к кому вы приходите, а он сразу говорит: тебе нужна ипотека. Это человек, который знает весь контекст, чувствует твоё настроение и эмоции и понимает тебя с полуслова, это твой настоящий друг», — привёл пример Суржко.