Ольга Скоробогатова назвала парадокс при внедрении ИИ
Источник - пресс-служба ПАО ВТБ
Крупные компании хотят внедрять искусственный интеллект (ИИ) быстро, но действуют медленно. О таком парадоксе рассказала первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова на международном финтех-форуме "FINOBOD" в Ташкенте.
«В ИИ хочется бежать очень быстро, но медленно. На самом деле, как ни странно, это не противоречие, а осознанный выбор. Потому что лучше какие-то вещи осмыслить, десять раз проверить и протестировать, нежели получить очень негативный опыт и фанансовые потери. И потом ты никогда эту историю уже не развернёшь в позитив», - сказала Скоробогатова.
По её словам, сначала все крупные компании, в том числе банки, начали активно внедрять ИИ, но сейчас пришли к более осторожному использованию технологии.
«Это не значит, что банки или участники рынка не внедряют ИИ. Абсолютно точно они его внедряют в ИТ-разработку, в ИТ-сопровождение, в аналитику, в риск-менеджмент. Существуют области, которые уже зарекомендовали себя с точки зрения использования этой технологии, и понятно, как ими управлять. Но когда мы говорим о вопросах доступа через ИИ или через использование ИИ-агента со стороны компании и со стороны пользователя, о прямом взаимодействии агентов между собой, то здесь возникает вопрос безопасности, на который мы пока не ответили, и нам нужно будет ответить на него в ближайшее время», - уточнила она.
Кроме того, Ольга Скоробогатова указала на отсутствие платформы согласий для клиентов, с помощью которой они могли бы управлять разрешениями на использование своих данных, в том числе со стороны ИИ.
«Часть людей точно захочет иметь возможность самим управлять тем, какие данные они отдают ИИ-агенту, а какие нет. На какие услуги они готовы его привлекать, на какие нет», - считает топ-менеджер ВТБ.