Жительница Нижнекамска забрала 35 миллионов руб из кассы банка и получила срок

В Нижнекамске Татарстана экс-сотрудницу банка приговорили к 7,5 годам лишения свободы за кражу из кассы около 35 000 000 рублей.

В региональной прокуратуре рассказали, что 49-летняя местная жительница трудилась старшим специалистом в банке. В течение 2021 с сентября она похищала деньги.

Свою вину дама признала полностью. За кражу при использовании служебного положения в крупном размере татарстанка получила срок в колонии общего режима.

Ранее мы писали о том, что в Казани на поиски источника неприятного запаха выделят около 2 800 000 рублей.