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Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Жительница Нижнекамска забрала 35 миллионов руб из кассы банка и получила срок
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В Нижнекамске Татарстана экс-сотрудницу банка приговорили к 7,5 годам лишения свободы за кражу из кассы около 35 000 000 рублей.

В региональной прокуратуре рассказали, что 49-летняя местная жительница трудилась старшим специалистом в банке. В течение 2021 с сентября она похищала деньги.

Свою вину дама признала полностью. За кражу при использовании служебного положения в крупном размере татарстанка получила срок в колонии общего режима.

Ранее мы писали о том, что в Казани на поиски источника неприятного запаха выделят около 2 800 000 рублей.

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