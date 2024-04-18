В Казани на поиски источника неприятного запаха выделят около 2 800 000 рублей

На северо-западне Казани в планах провести научно-исследовательские работы, чтобы определить откуда идет неприятный запах. На 1 этап исследований было выделено около 2 800 000 рублей. Об этом говорится на портале государственных закупок.

Подрядная организация должна будет сделать предварительную идентификацию веществ на основе информации о выбросах заводов, отборов проб в период с 2022 по 2024 годы и веществ, которые нашли в ходе хроматографического анализа проб атмосферного воздуха за это время. Кроме того, следует проанализировать и картографировать жалобы при учете метеоусловий, провести расчеты и др.

Действие договора - до 31 мая 2025 года, финансировать работу станут внебюджетные источники.

Заказчик - «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ».

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные.