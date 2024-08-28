Жители РТ заразились лихорадкой Западного Нила

В Татарстане зафиксировано более 50 случаев заражения лихорадкой Западного Нила с середины июля 2024 года. Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, на 21 июля в регионе зарегистрировали 59 случаев заболевания.

Сколько человек в больницах?

В настоящее время в больницах остаются 13 зараженных лихорадкой Западного Нила. Всего с середины июля в стационар попали 58 человек, большинство из них уже выписаны.

Что говорит министр здравоохранения РТ?

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин отметил, что главными переносчиками лихорадки Западного Нила являются перелетные птицы. Он посоветовал гражданам обращаться к врачам, если у них поднимается температура и держится в течение 3-5 дней без других признаков простуды.

Как защититься от лихорадки Западного Нила?

Избегайте укусов комаров: используйте репелленты, носите одежду, которая закрывает тело, и устанавливайте москитные сетки на окнах.

Убирайте стоячую воду вокруг дома, где могут размножаться комары.