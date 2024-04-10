Жители Нижнекамска Татарстана опасаются падения моста

Южная трасса располагается на окраине Нижнекамска — ее протяженность более 13 км. По словам очевидца, дорога почти полностью находится в плохом состоянии. Но самым опасным участком водители считают мост, который проходит над ж/д путями.

Местный житель заявил, что там есть огромные дыры, где невозможно ездить. А под мостом часто катаются цистерны с опасными жидкостями.

Татарстанцы стали беспокоиться о своем мосту после новостей об обрушении похожей конструкции с проезжающими по ней машинами в Смоленской области. Напомним, что тогда после случившегося умер 1 человек, 5 — пострадали, пишет Inkazan.

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