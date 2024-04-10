Безопасность в ТЦ «Кольцо» 8 апреля обеспечивает пьяный охранник

В ТЦ Казани сейчас действует усиленный режим охраны, около каждого входа с улицы стоят рамки металлодетектора и работники службы безопасности.

По словам местной жительницы Раили, зайти в ТРК «Кольцо» теперь можно только через специальную рамку, однако никого не просят показывать карманы и сумки.

Девушка сообщила, что 8 апреля 2024 года, примерно в 6 вечера она подошла к охраннику, который был около центрального входа. Сотрудник разговаривал со знакомым, шутил и смеялся.

Раиля спросила у него, где можно оплатить парковку, потому что терминал на -1 этаже, где находится супермаркет Spar, не работал. Сперва мужчина посоветовал поискать другие терминалы, которые работают.

Жительница Казани обратила внимание, что охранник говорил спутанно и от него исходил запах перегара. По ее словам, он не осматривал сумки и рюкзаки людей, пишет Inkazan.