Житель Нижнекамска спел на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»
pixabay.com
Мужчина из Нижнекамска принял участие в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Говорится о вокалисте Ралифе Экажеве.
Как рассказал житель Республики Татарстан, на телеканал его позвали 2 недели назад. Экажеве отметил, что ему понравилась поездка.
Ралиф спел песню группы «Рок острова» - «Ничего не говори». Мужчина из Татарстана увиделся на шоу со многими известными артистами, для него это было самым настоящим везением.
Сейчас татарстанец трудится в нефтегазовой отрасли и пишет песни в свободное от работы время.
Ранее мы писали о том, что спортсменка Алёна Леонова не верит, что 22-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе.
Стало известно, что школа появится на Портовой улице в региональной столице Татарстана на площади — 15 290 квадратных метров.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец