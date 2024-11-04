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Житель Нижнекамска спел на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Как рассказал житель Республики Татарстан, на т...

pixabay.com

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Мужчина из Нижнекамска принял участие в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Говорится о вокалисте Ралифе Экажеве.

Как рассказал житель Республики Татарстан, на телеканал его позвали 2 недели назад. Экажеве отметил, что ему понравилась поездка.

Ралиф спел песню группы «Рок острова» - «Ничего не говори». Мужчина из Татарстана увиделся на шоу со многими известными артистами, для него это было самым настоящим везением.

Сейчас татарстанец трудится в нефтегазовой отрасли и пишет песни в свободное от работы время.

Ранее мы писали о том, что спортсменка Алёна Леонова не верит, что 22-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе.

Стало известно, что школа появится на Портовой улице в региональной столице Татарстана на площади — 15 290 квадратных метров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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