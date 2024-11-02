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Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Известно, что школа появится на Портовой улице

Алина Загитова/ТГ

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Фигуристка Алёна Леонова думает, что 22 летняя спортсменка Алина Загитова не станет тренировать людей в собственной школе фигурного катания.

Леонова рассказала, что Загитова — это популярное имя. Если это поможет набрать детей в школу, то будет хорошо. Возможно, она сама станет контролировать спортсменов. Однако маловероятно, что при её графике работы у нее появится время на тренировки.

Известно, что школа появится на Портовой улице в региональной столице Татарстана на площади — 15 290 квадратных метров.

Напомним, что Алина не участвует в официальных соревнованиях еще с декабря 2019 года, пишет «Татар-информ»

Ранее мы писали о том, что воспитанница Этери Тутберидзе выиграла юниорский Гран-при в Казани.

Напомним, девушка в этом году Маргарита также выиграла на первенстве РФ среди юниоров и даже стала чемпионкой страны по прыжкам.

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