Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Фигуристка Алёна Леонова думает, что 22 летняя спортсменка Алина Загитова не станет тренировать людей в собственной школе фигурного катания.

Леонова рассказала, что Загитова — это популярное имя. Если это поможет набрать детей в школу, то будет хорошо. Возможно, она сама станет контролировать спортсменов. Однако маловероятно, что при её графике работы у нее появится время на тренировки.

Известно, что школа появится на Портовой улице в региональной столице Татарстана на площади — 15 290 квадратных метров.

Напомним, что Алина не участвует в официальных соревнованиях еще с декабря 2019 года, пишет «Татар-информ»

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Напомним, девушка в этом году Маргарита также выиграла на первенстве РФ среди юниоров и даже стала чемпионкой страны по прыжкам.